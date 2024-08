Antes de hablar de esa posible victoria, es necesario comprender que la oposición no se resume a las organizaciones políticas adversarias del régimen, tampoco sólo a los parlamentarios no oficialistas. Es algo más. Aglutina a la sociedad civil organizada, a actores sociales independientes y a todo ciudadano que piensa diferente o se cansó del régimen actual. Algo semejante sucedió en 2005, cuando a todos unió un objetivo: cambiar de gobierno vía urnas.

Si bien el objetivo estratégico y la vía para alcanzarlo une a la oposición, el liderazgo, el discurso y la perspectiva económica la divide. El oficialismo no sufre este problema. Tiene un solo discurso y modelo económico. Ambos agotados. Sus diferencias intestinas son por egos y pueden ser resueltas por instinto de sobrevivencia.

Dados los antecedentes, si el régimen se reproduce en el poder el 2025, es muy probable que siga el ejemplo de sus aliados dictadores y acabe no sólo con la oposición, sino con el futuro de Bolivia. Recién nomás, el régimen de Arce proclamó presidente a Maduro pese a que las boletas de votación demuestran que el dictador venezolano fue derrotado en urnas. El régimen no respeta las reglas democráticas.

Sin embargo, hay horizonte. La oposición distribuida en cada casa, en cada familia, en cada cuadra, en cada vecindario, en cada pueblo, en cada ciudad debe aprovechar las debilidades del régimen. Éste ya no adhiere. Ya no emociona. Ya no tiene el 55% con el que ganó las elecciones del 2020. Si hubiera seguido teniendo ese respaldo, hubiese movilizado a sus seguidores para iniciar una reforma parcial de la Constitución por iniciativa popular.