La pelea por el muertito: Ideólogos vs cajeros

El presidente repitió la propaganda: la tasa de inflación más baja del mundo mundial. En agosto de este año, pututus al viento, hemos alcanzado el 1,55%. Por supuesto, solo se muestra la punta de la enagua. No dice nada sobre la inflación de alimentos que ya está por encima del 6% hasta el octavo mes del 2023. Por otra parte, el novel cajero también se hace al del otro viernes sobre la inflación reprimida. Los precios están bajos, por subsidios gigantescos, tanto para alimentos como hidrocarburos. Las subvenciones funcionan cuando tienes plata. Pero si e stás raspando la olla, como es el caso de Bolivia, es una bomba de tiempo. Tic, toc, tic, toc… ¡Agárrate Catalina!

También cabe recordar que esta inflación baja, le costó al erario nacional, una pérdida de más de $us 12.000 millones de las reservas internacionales del BCB para mantener el tipo de cambio fijo y así, facilitar la importación de bienes externos baratos y así contribuir a los precios bajos.

Por otra parte, Arce en su nuevo rol de orgulloso “paganini” de fiesta del consumo, repite, un clásico de los culebrones mexicanos en su defensa: No me importa lo que digan de mí. El crecimiento económico está elevado.

Sin embargo, esto ya no es verdad. El crecimiento del producto viene de cayendo desde 2014, excepto el rebote estadístico que se produjo después de la pandemia en el año 2021.