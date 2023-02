La perversidad del dictador Daniel Ortega

Los testimonios son desgarradores. Estuvieron en celdas pequeñas, solos y aislados cada uno de ellos, sometidos a torturas físicas, especialmente en el penal llamado “el infiernillo”, y presiones sicológicas y emocionales con las que buscaban quebrarlos y llevarlos a la locura. Una de las más icónicas detenidas, Dora María Téllez, relata que a ella como a otros, no se les permitía ver la luz del sol ni saber qué hora era. Pasaban el tiempo con una rutina propia, para no romperse. Sin contacto entre sí, sin contacto con sus familias, tampoco les permitían acceder a libros ni a material de escritura. Así, cada día, durante 600 días.

La realidad de Nicaragua y los dramáticos testimonios de estas personas permiten concluir que en Bolivia también se persigue a los opositores, cometan o no cometan faltas a la ley. A veces también se fabrican argumentos y se los hace parecer delitos como pretexto para justificar las aprehensiones. También hay gente en la clandestinidad, y en esta condición también hubo un fallecido, el dirigente cívico de Potosí, Juan Carlos Manuel. Recientemente, el ex embajador boliviano en Brasil, Jerjes Justiniano, dijo que aconsejó a su hijo Jerjes que no vuelva a Bolivia porque no hay justicia, después de que éste fuera citado para declarar por uno de los casos del supuesto golpe de 2019.