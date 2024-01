La “petaca de doña Isolina”

“Las hojas de este relato las comienzo en Potosí, pero seguiré poniéndola para seguridad poco a poco he resuelto mandarlas a San Lorenzo a la familia Cavero”.

El relato de Doña Isolina deja entrever que la famosa “petaca” que guardaba tan celosamente en uno de los rincones más escondidos de Huacata, una propiedad perdida en los valles de Canasmoro, contenía, no solamente “lamentos de injusticias no reveladas” sino, también documentos de gran valor que estaba en la obligación de hacerlos conocer al mundo antes de que terminaran siendo roídos por los ratones en casi 100 años en ese olvidado rincón de Huacata.

Las Memorias del Cnl. Apodaca, como se las llama corrientemente, no fueron en general tomadas en cuenta por los historiadores bolivianos por desconocimiento de su existencia ya que, conforme mencionamos, su descubrimiento fue relativamente tardío.

Querejazu debió haberse visto sorprendido ante la abundancia y brillantez de los datos aportados por Apodaca pero se dejó llevar por el espíritu negacionista impreso por quienes no querían que ese hecho hubiera sido conocido. En todo caso, resulta evidente que puso en ese momento un filtro a la información que había recibido, mencionando unas cosas y otras no, como si hubiera dudado de su autenticidad y veracidad. Deja sin explicar la razón por la cual se permite dudar de un hecho de armas descrito de forma tan brillante y el criterio empleado para hacer una discriminación de ese tipo.

Pese a ello, hacen una diferenciación muy neta entre las Memorias del Cnl. Apodaca y el Parte de Guerra enviado por el Cnl. Lino Morales al Gral. Narciso Campero, al cual no le dan ninguna credibilidad basándose, sobre todo, en los partes del ejército chileno que se encontraba de servicio en la zona.

Un hecho que debe señalarse al analizar los “tesoros” de nuestra “petaca” es que, hasta la fecha, no se ha podido localizar ningún original de las Memorias, “manuscritas” escritas por el Cnl. Apodaca. Lo único que existe son los “mecanografiados” que hemos descrito, extraídos, según suponemos, del “original” que se habría encontrado en aquella “petaca”. Suponemos que era un manuscrito debido a que, en aquellos tiempos, no existían máquinas de escribir y, siendo, por consiguiente, “copias” de “copias”, no se puede tener la certeza absoluta de que lo se dice en ellas sea auténtico y fidedigno.