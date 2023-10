La píldora, ¿familia o carrera?

Cabe reconocer que, si bien durante bastante tiempo la percepción de las mujeres sobre la brecha de género ha sido un tema de discusión constante, la causalidad no estaba atribuida a una píldora. Gracias a Claudia Goldin, la galardonada con el Premio Nobel de Economía este 2023, el comité a cargo de la nominación al nobel, reconoce y comprende los trabajos de investigación que ha realizado a lo largo de estos años, en donde estudia el papel de las mujeres en la economía desde principios del siglo pasado, y analiza las causas de la brecha de género, poniendo en palestra el tema que abordaremos.

Hoy en día con el avance y desarrollo de la sociedad y las ciudades, la mujer está buscando esa realización profesional que su madre y abuela no tuvieron, llegando incluso a tener menos hijos a su cuidado o decidiendo no tenerlos en absoluto, alcanzando puestos directivos que otrora no eran posibles para ellas; otras féminas sin embargo, han logrado un equilibrio en el rol de madre, esposa y profesional, con esfuerzo?, sí; sorteando obstáculos?, por supuesto; todas ellas son un ejemplo, sea cual sea su elección, pues hoy, la mujer tiene la oportunidad de ser lo que ella elija ser.