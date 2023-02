La política TikTok

En el libro “La batalla cultural” 2022, Agustín Laje sostiene que la política no transformó a la televisión, sino la televisión fue la que transformó a la política. El mundo de la imagen funciona con sus propias reglas, que son ciertamente distintas a las de la cultura de la palabra y la imprenta. La tecnología comunicacional funciona instituyendo unas reglas precisas para juego político.

Para el autor, la batalla cultural ya no solo tiene sentido, sino que se vuelve central, inevitable, omnipresente, y se confunde con toda lucha por el poder que libra sus propias batallas culturales. El poder político creó escudos, sellos, retratos, banderas, himnos, escuelas, instituciones, y dio representantes y leyes a sus pueblos, posicionándose por encima del poder cultural con arreglo al cual se aseguraba, sin embargo, su propia legitimidad.

A la videopolítica le corresponde la videodemocracia. Si el político se convierte en celebridad, el pueblo se convierte en espectador. El modelo del militante cede ante la emergencia del fan. El demos es demasiado abstracto para ser captado por la cámara. Ningún pueblo se construye alrededor del televisor. La pantalla ha revelado, en todo caso, que el pueblo no existe más que como una ficción que ahora, cuando no podemos siquiera recrearla en la pantalla, cede su lugar a su opuesto: la diversidad. Ella representa la médula de lo televisable: la diversidad es divertida. Así, los extravagantes y desviados son los favoritos de la televisión: salirse de la norma siempre es noticiable. Lo relevante estriba más en una identidad compartida que en sus diferencias; estriba en una normalidad en torno a la cual se reproduce el propio demos, no en los normales con los que nadie se identifica.