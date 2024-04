La politiquería del litio en el Gobierno de Arce: un análisis detallado

Varios medios de comunicación afirman que el “gobierno busca culpables por tropiezos en la industrialización del litio.” En vez de estar buscando a culpables de cosas de hace diez o quince años, ¿por qué no simplemente corregir los errores de esta gestión y de las anteriores? La campaña electoral de Arce es lo que prima. No da tregua en buscar pretextos para ir en contra de Evo Morales, aun en temas técnicos de urgencia.

Si realmente quiere encontrar culpables, el gobierno no tiene que ir lejos. He aquí una lista de los responsables del sector del litio desde 2021, que prácticamente no han hecho nada para industrializar el sector, tan fundamental para la economía boliviana.