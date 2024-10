La primavera silenciosa de 2024

Rachel Carson bióloga marina norteamericana publicó el 27 de septiembre 1962 el libro: Primavera silenciosa en el que se advertía de los efectos perjudiciales del incipiente uso los pesticidas en el ambiente , especialmente en las aves y culpaba a la industria química de la creciente contaminación . Algunos científicos calificaron al libro de fantasioso, pero para muchas personas se trata del primer libro divulgativo sobre el impacto ambiental mientras que se ha convertido en un clásico de la concientización ecológica. Se considera que el libro Primavera Silenciosa inspiró una seria y consciente movilización ecologista que consiguió que el Departamento de Agricultura de los EUA revisara su política sobre pesticidas y​ que el DDT fuera prohibido por la legislación sentando las bases para la creación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).Carson no promovía la prohibición de pesticidas en las prácticas agrícolas sino su uso responsable.

Por otro lado, los insumos naturales, el control biológico ya tienen una buena base en Santa Cruz, falta bastante pero ya se va en el sentido correcto. Muchos ciudadanos entre ellos agricultores, ganaderos, madereros conscientes, conocedores, de buena voluntad y con sentido común entienden el problema y hacen lo necesario para ir hacia una actividad agropecuaria y forestal saludable y sostenible, casi al final del punto de no retorno, pero con muchas esperanzas y ganas de revertir la situación.

La lucha ahora es contra la ignorancia de todavía bastantes agropecuarios, grandes, medianos y chicos pero torpes, que no quieren entender que los recursos disponibles para el futuro de sus hijos y nietos y su posible bienestar económico provendrá de un ambiente natural sano y sostenible y no de uno calcinado. Ya hicieron lo suyo en el altiplano los castizos y los originales, ya quemaron toda la vegetación de la altipampa para la fundición de los minerales para obtener los metales, entre ellos la plata, dejando eriales y una población nativa reducida a mendigos. De ahí el resentimiento, el complejo de inferioridad y el odio hacia a Santa Cruz.

Luego que el efímero poder les llegó a ellos (los de la reserva moral de la humanidad) y de 12 a 14 años de despilfarro, de inversiones en obras faraónicas cuya construcción no se justifica salvo para aquellos que las realizan siempre con fines clientelares y dentro del más estricto protocolo cleptócrata. Una vez pasada la fiesta y la borrachera y la consecuente resaca y evidente malversación, la ineptitud y deshonestidad entre otras virtudes de los que sabemos disqué éticamente intachables, se les ocurrió en 2019 entre los meses de julio y octubre iniciar incendios en el bosque seco chiquitano, en uno de los biomas más exquisitos, importantes y grandes del planeta, incendios catalogados como uno de los mayores desastres ambientales del subcontinente.

Todos conocemos los resultados de estas intervenciones ambientalmente terroristas, los americanos perdieron la guerra, Sadam Hussein fue colgado y el de acá se fue a tomar pulque a México. Es notorio e interesante que ninguna de las organizaciones, seudo “ambientalistas”, “ecologistas” aquellas que permanentemente están contra los “transgénicos”, contra el “monocultivo” que acusan a todos los soyeros, cañeros, ganaderos y otros agropecuarios de extractivistas, predadores, monocultivistas etc., los que generan trabajo, no se manifiestan en contra de los incendios provocados por un modelo que prioriza la ignorancia y la mentira por sobre el conocimiento y la verdad.

Es que la mentira como herramienta de poder es mentir constantemente y no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira no puede distinguir entre el bien o el mal, y un pueblo así privado de poder pensar y juzgar está sin saberlo ni quererlo completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así puedes hacer lo que quieras (H. Arendt). Y lo están haciendo gracias a la tolerancia hasta irresponsable (¿cobardía?) de los cruceños, la ignorancia y brutalidad de los pachamamistas.