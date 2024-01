La reelección y el caudillismo

La sentencia constitucional 1010/2023 de 28 de diciembre no solo elimina la reelección presidencial y vicepresidencial indefinida (que ha prevalecido con cierta intermitencia en Bolivia y Latinoamérica) sino también busca erradicar el caudillismo político e imponer la renovación y oxigenación oportuna de los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas.

El tribunal interpreta que el periodo de cinco años del presidente y vicepresidente del Estado boliviano puede extenderse a otro periodo similar de manera continua, e impide volver a candidatear y menos ejercer dichas funciones por un tercer periodo. Ello porque no existe derecho absoluto a la postulación indefinida y su prohibición es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana. La reelección indefinida evita la alternancia en el poder, así como el funcionamiento idóneo del sistema de frenos y contrapesos. El constituyente ha diseñado la reelección por una sola vez, continua o dos discontinuas, para evitar el anquilosamiento de la sociedad.

Lo evidente es que la reelección presidencial y el caudillismo forman parte del ADN de la mayoría de los gobernantes latinoamericanos, especialmente de los representantes del socialismo del siglo XXI. Ni bien han trepado al poder, salvo “Pepe” Mujica del Uruguay, han buscado la forma de perpetuarse en el gobierno, cambiando las reglas democráticas que le permitieron llegar al poder. Todo con el supremo objetivo de obtener el poder, pero no cualquier tipo de poder, sino el poder total y absoluto, al estilo del que detentan y practican sus mentores de Cuba y Venezuela.

En contra de la sana costumbre de que el gobernante elegido renunciaba a la jefatura de su partido político para convertirse en el “primer mandatario de todos los bolivianos”, Evo Morales no sólo que no dejó de ser el máximo dirigentes de la Federación de cocaleros del trópico cochabambino, sino que buscaba la reelección indefinida, bloqueando así la posibilidad de nuevos liderazgos y respeto por las reglas democráticas. El “proceso de cambio” que enarbola el MAS no ha cambiado nada la centenaria organización “colonial”, “centralista” y “presidencialista” del Órgano Ejecutivo, donde su figura encarnaba el poder total e imponía su voluntad (Evo Morales se confiesa: “yo le meto nomás aunque sea ilegal y después que vengan y arreglen los abogados”).