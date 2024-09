La solitaria protesta cruceña

Tales fueron, a grandes rasgos, los matices del paro en Santa Cruz y en septiembre, el mes de la cruceñidad. Un paro en solitario. De lacerante orfandad porque las demás regiones optan por mirar hacia otro lado, como si un Censo impecable no fuera de también su particular interés. Pero no es la primera vez que la lucha desde estas llanuras por justas reivindicaciones no es acompañada, aún cuando los eventuales beneficios terminan siendo compartidos con otros en el vecindario nacional y que incluso no necesitan mover un dedo. Es cuestión de repasar la historia.