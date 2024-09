La sorpresa de los sorprendidos

A casi diecinueve años del inicio de los gobiernos del MAS, aun hay sectores de la población que se sorprenden con sus actuaciones, como acabamos de comprobar con la reacción manifiesta tras conocer los datos oficiales del Censo de Población y Vivienda 2024, dados a conocer por el INE. Sorprende no solo la sorpresa de esos sectores. También sorprende que otras tantas organizaciones e instituciones sectoriales crean que lograrán frenar o revertir el modus operandi del actual gobierno, con reuniones o mesas de trabajo.

Imagino que al menos sabrán que entre los regímenes que abrazan el llamado socialismo del siglo XXI están los de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Difícil creer que ignoran cómo les va a los pueblos de esos países. Menos aun que no conocen o no padecen el impacto de un conjunto de medidas aprobadas por el Ejecutivo y ya vigentes, contrarias a las demandas de los sectores productivos y comerciales; o que ignoran las violaciones recurrentes a los derechos humanos no solo de sus adversarios políticos, también de sus propios militantes.