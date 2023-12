La sostenibilidad de la estabilidad

En los últimos tres años desde la asunción del actual gobierno, la inversión pública anual ejecutada no alcanzó el 6% del PIB, mientras el déficit público de estos mismos años supera en promedio el 9% del PIB, según Informe Económico de la Fundación Milenio (Junio 2023) con datos del MEFP y el INE. Esta diferencia muestra que el déficit es estructural y no solo de Cuenta Corriente, lo que en buenas palabras significa también que gran parte de la deuda externa e interna está destinada a solventar el gasto, en desmedro de una mayor inversión.

De los 4.006 millones de dólares de inversión pública presupuestados en 2023, cuya ejecución se estima no llegará a la mitad, el 42% corresponden al sector productivo (hidrocarburos, agropecuaria, industrial); 25% están destinados al sector social (salud, vivienda, saneamiento básico y educación); 24% se debieron asignar al desarrollo de infraestructura (carreteras, energía, etc) y el restante 9% se destinan de forma multisectorial. Claramente la insuficiente ejecución de inversión pública no permite mayor expansión de la producción ni la generación de más empleos.