La soya cruceña y el vino tarijeño

La duda de Cecile Morales parece válida: “Queso y vino, jamón y vino, ¿pero soya con vino? No me parece.” José Navia aumenta que es “buena idea el trazo de esos paralelos. Estuve en Tarija la semana pasada donde completé la ruta que me faltaba (Magnus, Barbacana y la espectacular Khulmann). El sentido poético para la soya necesitaría del ingenio de las damas guías chapacas que durante el recorrido te alegran con sus dichos/coplas sobre la cultura tarijeña.” Mientras, Nelson Villavicencio Steinbach señala que “haciendo una comparación entre la uva y la soya económicamente hablando, la soya tiene un buen redito económico, pero a un costo ecológico muy alto, porque es muy extensiva e implica la destrucción de grandes extensiones de bosques y ecosistemas, y la mayor parte de la soya se exporta con poco valor agregado; en cambio, la uva tiene buen rendimiento en poca extensión de terreno, no es invasiva por que la mayor parte se desarrolla en valles, serranías y terrenos semidesérticos, además se le puede dar un gran valor agregado porque se producen excelentes vinos y singanis de exportación y se desarrolla el enoturismo , quizá duplicando o triplicando la producción de uva o de café incluso. Los beneficios económicos y de uso de mano de obra serían muy amplios a un costo ecológico mínimo, utilizando el 10% de la extensión de soya sembrada en producción de uva y café sería mucha cosa que podemos ser una potencia cafetalera y vitivinícola”.