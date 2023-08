La tramitomanía masista “Váyanse a la porra con su papeleio” *

Escribir sobre regulaciones y trámites de la Bolivia Plurinacional diseñada por el MAS es meterse a caminar por un laberinto de intransparencia, ineficiencia, maltrato y abuso desproporcional a los ciudadanos. Esta caminata no es grata, pero es necesaria para poner luz a la oscuridad de la administración pública plurinacional, la que está plagada de desconfianza, sobre control e ineficiencia. La que es incapaz de entender que la esencia de su trabajo es el servicio transparente y eficiente a la ciudadanía, y éste no es un favor de capataces. Sería injusto afirmar que el Gobierno del MAS es el inventor de burocracia ineficaz en el Estado Plurinacional. Sin duda, existe una herencia de malas prácticas de muchos gobiernos anteriores. Pero después de 16 años de gobierno del MAS sí se puede observar un perfeccionamiento de la ineficiencia heredada.

La administración pública, en la mayoría de los países de este globo en el siglo XXI, se debe al servicio a la ciudadanía. Pero en cambio, la administración pública plurinacional sigue actuando como hace un siglo. Su desconfianza y control ineficiente no tienen ninguna relación con la realidad de los ciudadanos y el sector de empresas. Además de desconfiada es retrógrada, como su reloj sui géneris en la Asamblea Legislativa. No facilita ni apoya, perjudica y hace la vida a los ciudadanos más difícil.

Ya Otto von Bismarck advirtió que “la burocracia es cancerosa de cabeza y extremidades, sólo su estómago está sano”. En ese sentido, la administración plurinacional es hambrienta, carroñosa y especializada en poner obstáculos y trancas por doquier. No apoya ni al ciudadano ni al empresario, sino que le roba mucho tiempo, oportunidades y calidad de vida, y le quita con ganas dinero a montones, dinero que los ciudadanos y empresarios pequeños y medianos lo necesitan para invertir, para vivir.

Como el sector público es transversal en todo actuar de la ciudadanía, no existe un ámbito de importancia en la vida de los ciudadanos que no sea afectado y subordinado por esta tramitomanía plurinacional arbitraria y corrupta. Ya en la entrada al Estado Plurinacional y a la salida de éste, comparado con Perú, se da un salto al pasado en términos de presencia, cortesía y trato a los ciudadanos, y muestra la cara fea de la administración pública. Desde ya, no es un aliciente para atraer turismo. Excepciones en el sector público, como un oasis en el desierto de la gestión pública masista, probablemente existen.