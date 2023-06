La transición energética para salvar el planeta

Pero la transición energética no se limita incrementar la participación de las energías renovables, sino que requiere la combinación con otras acciones, como aumentar la electrificación del consumo final de energía y la eficiencia energética. Generar el 100% de la electricidad con energía solar y eólica sería ideal, pero sin una mayor electrificación del consumo, la mayor parte de la matriz energética seguiría dominada por combustibles fósiles. Por otro lado, sin mayor eficiencia energética, abastecer una demanda que puede ser evitada, así sea con energía renovable, seguiría siendo no sostenible. Esto se debe a que construir las plantas solares y eólicas para producir esa energía adicional implicaría también un impacto sobre la naturaleza y el empleo de energía no necesariamente limpia.