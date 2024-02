La vida es mucho más sencilla y bella

El problema no es afuera sino adentro. Tanta energía perdida cumpliendo sueños o anhelos que no son de uno, cumpliendo expectativas de un sistema que a uno ni le han preguntado, creyendo cosas que escuchó y lo único que hace es repetirlas sin razonar, sin pensar, sin reflexionar, sin analizar, tan sólo imitar.

Negándose a ser feliz al establecerse una serie de falsas creencias con la etiqueta de felicidad, por Ej.: andar distraídos creyendo que la felicidad es ganarse un Óscar, un balón de oro, es tener millones; que felicidad es automáticamente desarrollo económico; creer que idealizando a la pobreza como sinónimo de bondad o romantizando a la delincuencia (falta de ética, ausencia de moralidad, integridad y honestidad) para conseguir crecimiento económico alcanzaremos la felicidad; que felicidad es tener lapsos o breves episodios de calma, autosugestión, relajación y meditación; que felicidad es viajar, es casarse, es tener hijos, es tener un cuerpo perfecto, tener lujos; es estrenar vehículos, relojes o celulares de alta gama; es tener la grandiosa casa; creer que el universo te dará la felicidad y lo que quieras; que el exceso de optimismo o positividad tóxica (carente de sentido común) es felicidad; que la felicidad es lograr cosas; que ser feliz es como jugar battle royale y salir sobreviviente de la partida a punta de crueldad (matar a otros); que felicidad es lograr algo; que para ser feliz debemos huir de la derrota, que debemos tener terror, miedo, pavor o sentirnos pésimos ante el fracaso, que perder es lo peor, llegando incluso a verse severamente afectados de la salud por aferrarse a esa idea; etc. y etc.