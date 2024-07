Las cifras del INE y la industrialización que no existe

José Luis Contreras* En esta columna escribí sobre la poca transparencia del Banco Central de Bolivia (BCB)—en su capacidad de endeudamiento y de su sobreexposición crediticia a empresas públicas—provocando que un rabioso libertario comente: “¿y qué hay de las otras entidades estatales?” como si hubiese que explicar todo de una vez, si no, no vale.

Si tomamos este mandato al pie de la letra y revisamos algunas de las cifras que este ente estatal produce, surgen algunas que contradicen el relato gubernamental. El presidente Arce nos recuerda que el país está en un franco proceso de industrialización, y que no hay crisis económica y que ahora llegó la “cosecha de la industrialización con sustitución de importaciones” (febrero 2024).

Inexplicablemente el Índice y Variaciones del Volumen de Ventas de la Industria Manufacturera, solo registran cifras hasta el 2019. La industrialización que nos va a sacar de la crisis, no se registra.

Si la industrialización no se registra en aumentos en la acumulación de capital productivo, ni tampoco en ventas, debería verse reflejada en las cifras de consumos de energía eléctrica y gas.

No sabemos con qué capital físico se está dando la industrialización, ni cuánto han aumentado las ventas por esa industrialización ni si realmente las cifras de consumo de energía explican este fenómeno. Sea como fuera, los bienes y productos de esa industrialización que nos han anunciado tienen que ser transportados dentro del país para que esa sustitución de importaciones nos saque de la crisis.

Revisado el índice de transporte carretero, este ha disminuido entre 2021 y 2022, no obstante que el 2021 fue un año atípico todavía por la pandemia, y el índice del 2023 es inferior a cada año del periodo 2016-2019.

Lo que nos lleva a la pregunta existencial: o el INE hace bien su trabajo y no registra la industrialización porque no la hay, o, la industrialización es una realidad y el INE hace muy mal su trabajo y no registra la industrialización.