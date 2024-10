Las consecuencias políticas de la conducta moral de Evo Morales

Para un comentarista destacado como Ronald Mclean, ex ministro de estado y ex alcalde de La Paz, la conducta moral de Morales parece que no sólo no afectaría adversamente su popularidad, sino que hasta podría mejorarla con los sectores de la población que lo siguen ciegamente. También cree que, usando ejemplos de EEUU, la vida privada no debería ser parte de la lucha política. Como respaldo cita los casos de Franklin Roosevelt y John F. Kennedy. Si las relaciones extra matrimoniales de estos dos políticos se hubieran conocido es posible que no hubieran sido electos o re electos, aun cuando fueron dos de los mejores presidentes de EEUU. En su criterio lo único que importa en la lucha política es, o debería ser, sólo la capacidad de los políticos de resolver los problemas de la gente, no su conducta moral.