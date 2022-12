“Legados de la revolución francesa y del paro cívico”

Respetando las diferencias entre la Revolución Francesa y el último paro cívico, se hace imperioso señalar que ambos hechos, a pesar de que las actividades de estos en algún momento cesaron, no obstante, dejaron importantes legados. La primera, tuvo importancia en la independencia de todos los países de América y la ruptura de las monarquías en Europa. Ya la segunda y a pesar de los negacionistas que insisten que no logró sus cometidos, veremos que no es así. Por ello y para una mejor compresión del éxito de las acciones cruceñas, debemos analizar que la misma posee similar caldo de cultivo y paradigmas resultantes que la revuelta de los galos.