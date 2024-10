Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia

Antes de ingresar a analizar los alcances de la Ley No. 348, debemos entender, que la misma surgió como un mecanismo para proteger a las mujeres en situación de violencia, que modifica no solo el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal en Bolivia, sino que además, surge de la necesidad de complementar la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres - Ley No. 243, la cual, tiene por objetivo principal establecer elementos de prevención, atención y sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, que garantizan el ejercicio pleno de sus derechos políticos; sin embargo y en su mayoría, las victimas dentro del marco de esta ley, debían concluir con carácter previo la instancia administrativa antes de acceder a la vía penal, ya que dependen en muchos casos de esta primera instancia, para poder determinar si existía o no responsabilidad penal por parte del sujeto investigado y luego procesarlo. Un ejemplo claro de lo mencionado, es el caso de la Concejal electa por el Municipio de Ancoraimas en el Departamento de La Paz, Juana Quispe Apaza, quien en la gestión 2010, fue acosada políticamente y posteriormente asesinada por el ex alcalde electo de la misma comunidad; y pese a que la misma realizo distintas denuncias durante más de seis meses ante las autoridades correspondientes, fue asesinada en el año 2012, a manos del mismo y en complicidad con dos concejales en razón al cargo político que la misma ejerció, ya que Juana Quispe Apaza, se encargaba de fiscalizar la administración del mencionado alcalde; situación ante la cual, la justicia boliviana proceso a dicho funcionario por un periodo superior a los 10 años y llego a emitir recién una sentencia condenatoria en enero del presente año 2024, doce años después del hecho cometido, emergiendo de esta situación en el año 2012, la Ley No. 243, pero resultando insuficiente, para garantizar una justicia plena a las mujeres víctimas de violencia.