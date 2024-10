Literatura boliviana en Iberoamérica

El XXVII Encuentro de Poetas Iberoamericanos no solo será un evento de intercambio literario, sino también un espacio que fomentará el diálogo intercultural y la comprensión entre diferentes sensibilidades artísticas, como la música y la pintura. Este tipo de eventos son esenciales para el desarrollo humano y el diálogo de los pueblos, ya que permiten a personas de diferentes orígenes, idiomas, contextos socioeconómicos y socioculturales entrar en contacto, compartir experiencias de sus procesos creativos, conferencias de carácter académico en la literatura y la filología, en la filosofía y los estudios culturales, propiciando la crítica literaria y tradiciones que está forjándose en los países iberoamericanos.

Así mismo estos poetas promueven en distintas instancias la obra poética de otros escritores y de la literatura boliviana en general, ya sea mediante festivales, encuentros, actividades poéticas, estudios literarios, investigaciones de autores, etc. como ser la obra de la poeta Emma Villazón, que está siendo estudiada en distintos círculos académicos de España, la obra de las poetas Jéssica Freudenthal, Gigia Talarico, Oscar Gutiérrez, Pablo Carbone, Adriana Lanza, Lucía Carvalho, etc. Así como la organización de eventos para la expresión poética, como ser Poesía en la calleja o eventos como Jauría de Palabras, Poetas del Mar interior de América, Poesía en la ciudad de los anillos, etc. Es decir, son poetas que además de trabajar su obra, están en constante divulgación y reflexión de la literatura boliviana.