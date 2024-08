Los 17 puntos de la vergüenza

Una vez más la pantomima. Una vez más el consabido “diálogo” con el gobierno. Una vez más los empresarios mansitos bailando el son que les tocan y una vez más, por supuesto, la firma de un acuerdo que no soluciona absolutamente nada. Una vez más la vergüenza.

El primer culpable es el gobierno. Ellos son los que arman el show sabiendo que su único interés es ganar tiempo y mostrarse magnánimos ante el país. Lo han hecho mil veces y ya sabemos que no tienen la más mínima intención de resolver nada. Los segundos culpables son los empresarios que no se enteran y siguen cayendo en la trampa. Al régimen podrido ya no se le puede exigir nada, a los empresarios sí. Es a nuestras élites económicas a las que se les debe exigir dignidad, liderazgo responsable y la denuncia constante al tramposo en lugar de seguir jugando su juego.