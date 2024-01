Los Chuquiago Boys reconocen la crisis, pero culpan a analistas

La proyección para el 2024 es que esta situación de escasez de dólares no cambiará. Los verdes del norte no salen en árboles. Provienen de: 1) Exportaciones, que no crecerán este año. 2) Remesas internacionales, que si bien han subido no son significativas. 3) Inversión extranjera directa, que no llega. 4) Préstamos internacionales, que dependen de que hagan las paces los hermanos y compañeros del proceso de cambio. 5) Colchón Bank en dólares, que depende del sector informal y el narcotráfico. Para calmar expectativas de la gente, el gobierno anuncia sus programas de sustitución de importaciones que avanzan muy lentamente y que, si San Lenin es grande, podrían funcionar de aquí a 2 o 3 años. Mientras tanto agárrate Catalina.