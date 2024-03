Los dos tiros y la muerte del doctor Vaca Díez

Como interesado en el tema, siempre me resultaron divertidos los boletines de la OMS y otros organismos similares; en la mayor parte de ellos no se decía taxativamente que la Ivermectina era negativa, aunque si se hacían afirmaciones del tipo “no se han comprobado sus efectos a largo plazo”. Afirmación curiosa, para un medicamento que se había usado en mas de 2000 millones de personas y en algunos casos de manera intensiva, en África, por ejemplo, continente que por cierto fue uno de los menos afectados por la pandemia. (Como experiencia personal, me toca testimoniar que en dos empresas de las que participo, se administró un protocolo basado en Ivermectina, según las indicaciones del doctor Vaca Diez, al grueso del personal, unas cuarenta personas. Y en ambos casos, en la época dura de la pandemia, solo hubo una persona enferma: la única que decidió no usar ivermectina y optó por otro tratamiento preventivo).