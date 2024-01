Los escenarios políticos del 2024

El 2024 será un año decisivo en la división y quiebre del MAS. La pelea y los juegos del poder por la candidatura oficial podría acabar partiendo definitivamente en dos a esa fuerza política. Los conflictos y la puga por el control de la sigla continuaran con mayor intensidad. Será determinante la decisión que adopte la dirigencia actual reconocida en relación a la Resolución 055/2023. del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que anula el congreso “evista” de Lauca Ñ y obliga a la realización de otro, en consenso con las organizaciones matrices. Al interior de esa fuerza política, los juegos del poder serán más intensos de cara a contar con la sigla y el apoyo de las organizaciones sociales fundadoras del “instrumento político”. Si la dirigencia actual no convoca a un nuevo congreso -además hay plazos fatales- se corre el serio riesgo de perder la sigla. Si eso sucede, aunque es un extremo poco probable que no se puede descartar; el 2024, estaríamos asistiendo al funeral de uno de los partidos más importantes de la historia política de Bolivia.

En el campo de la oposición tradicional, tampoco se pueden esperar grandes cosas. Todas las fuerzas opositoras y lideres no logran salir del laberinto en que se encuentran desde hace varios lustros. En gran parte, por su miopía, todo lo que pasa el país es de su responsabilidad. Primero, abonaron el terreno para la asunción de Morales al poder el 2006. Después, luego de 21 días de lucha ciudadana en las calles, el 2019, Morales fue expulsado del poder. Esta oposición tradicional, empero, en el gobierno de Jeanine Añez, fertilizo nuevamente el terreno para el retorno del MAS. Es una oposición extraviada, incapaz de leer e interpretar los escenarios. Y, lo que es peor, no entienden Bolivia. No saben, por ejemplo, que, para ganarle al MAS, no solo deben estar unidos; deben romper, fundamentalmente, el voto corporativo. Mientras no tengan capacidad para esa gran faena, de acabar con ese pernicioso sindicalismo corporativista, jamás podrán hacer frente al MAS, incluso dividido.