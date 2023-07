Los granos de la guerra

Semanas atrás fue atacado el puente de Crimea, según Rusia fue realizado por Ucrania, según estos no tienen nada que ver en dicho ataque, sin embargo la represalia se dio con un bombardeo incesante del puerto de Odesa, la cual estaba “protegida” por un acuerdo del grano, el cual lograba que este puerto no sea objetivo militar para facilitar el tránsito de buques con granos provenientes de Ucrania, no olvidemos que Ucrania es uno de los principales productores agrícolas y abastece de granos a más de 40 países en tres continente, entre ellos Europa.