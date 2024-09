Los libertarios, realidad vs. fantasías

Según la teoría libertaria, si se le quita los recursos financieros a la gente (reducción de salarios, de subvenciones y bonos sociales, despidos y otros incentivos sociales), la gente comprará menos bienes y servicios por tanto los productos mantendrán su precio debido a que se reducirá la gente que pueda comprar; con fines didácticos, si en una economía existen 10 personas y hay una producción de 9 pollos, a un precio de Bs8 y cada una de la persona tiene un ingreso de Bs15, cada persona ofertara a mas de Bs9 para no quedarse sin pollo, el productor al ver esa demanda, tendrá la oportunidad de elevar el precio ya que 10 personas quieren comparar sus 9 pollos, esta elevación de precios se denomina inflación.

Sin embargo, si a 4 personas se los deja sin trabajo, solo 6 personas tendrán un ingreso de Bs15 y solamente estas personas podrán comprar pollo, en este aspecto el productor al ver que tiene 9 pollos, pero solo 6 persona pueden comprar, mantendrá y/o rebajará el precio, para que cada persona, que tiene ingresos, pueda comprar dos pollos, con esta acción se detendrá la inflación, pero lamentablemente 4 persona no podrán alimentarse.

En la Argentina se avanzó, con la supresión de subsidios y bonos, así como el despido de trabajador llegando a niveles de desocupación de más del 45%, sin embargo, pese a esas acciones no lograron detener la inflación (a julio de 2024 llegó a 98%), debido a que los productores prefieren vender a otros países, ya que a nivel internacional los precios se elevaron, a consecuencia sobre todo de los conflictos bélicos, paralelamente, los empresarios mantienen sus dólares en cuentas fuera de la Argentina; generando una falta de dólares en la hermana república; para que no falten divisas, Milei vendió el oro de las reservas argentinas por un valor de $us1.500 millones y de esta manera logro mantener un mínimo de divisas tanto en el banco central como en el sistema financiero

Como vemos, a los libertarios no les interesa o no es prioridad para ellos el aspecto social, lo que les interesa es que los datos financieros sean positivos, basan las expectativas y el supuesto desarrollado y progreso económico de los ciudadanos y de los países a un actuar “transparente” de los empresarios; Bolivia, ya vivió esa etapa desastrosa del liberalismo con el famoso Decreto 21060, que logro detener una hiperinflación récord a nivel internacional, pero también trajo consigo desocupación y miseria (se despidió a mas de 700 mil mineros y empleados públicos) y esa gente relocalizada no tenía otra opción más que la informalidad (comercio, compra de vehículo para taxis y minibuses y otros aspectos informales), que hasta hoy en día viene arrastrando la economía nacional.