Los países que avanzan en materia energética en la región

Cuando hago referencia a avanzar, me refiero a los países que producen y exportan cada vez más energía, que tienen su mercado interno abastecido (seguridad de abastecimiento con producción propia y/o con importaciones), que mantienen inversiones continuas (seguridad jurídica) y que sus empresas estatales tienen bastante blindaje del poder político de turno. Por supuesto avanzan también aquellos países que impulsan y gestan inversiones competitivas del uso de fuentes limpias como eólica, solar, baterías de almacenamiento y vehículos eléctricos.

Sigamos con Brasil. Recuerdo que el 2005/2006 el presidente Lula se paseaba por el mundo hablando de la diplomacia del etanol. Claro, no se había descubierto aún la camada del Presal costa afuera, Ahora quiere ser miembro de la OPEP. Paradojas de la vida. La producción de petróleo en Brasil subió de 2.6 Millones Bbl/día (2018) a 3.3 Millones de Bbl/día y es ya un gran exportador de petróleo.

Perú y Colombia tiempo atrás concentraban importantes inversiones privadas en exploración y explotación de hidrocarburos. Sin embargo, por distintas razones, en ambos países las inversiones van en caída y la producción estancada o en declinación. Colombia exporta petróleo y necesitara importar cada vez mas gas natural. En el otro lado Perú aún tiene deuda pendiente para masificar el gas en todo el país. Sus exportaciones de gas natural se han visto beneficiadas por los altos precios del GNL, pero la producción de petróleo viene en picada. Ambos países no tienen problemas serios de desabastecimiento y la entrada de energías renovables es aún limitada. El análisis de Petroperú y Ecopetrol no es tan claro ya que en ambas empresas la política está entrometiéndose no permitiendo un gobierno corporativo adecuado.