Los riesgos de la gripe aviar

Afortunadamente, los actores de sector público y privado han reaccionado a tiempo y se han activado los rastrillajes necesarios para evitar nuevas contingencias que, sin embargo, podrían presentarse en cualquier momento.

También se ha aclarado que el contagio a personas es muy poco probable y que en caso de producirse no representa un riesgo de vida ni de propagación del virus, por lo que no deberían generarse alarmas innecesarias. Asimismo, se ha aclarado que no existe transmisión de la enfermedad por el consumo de pollo o huevos.