Los silencios de Arce

No se podía esconder que existía una autoridad detrás del trono y que mostraba su influencia, ufanándose de ello. Pero el ejercicio del poder no se delega. Llegó un momento en que empezó a destetarse, asumiendo que él era el presidente. Ahí empezaron los escarceos y roces, que han llegado a que su mentor sugiera abiertamente que es un traidor.

Queda, pues, confirmado que existen diferencias y una evidente ruptura entre el gobernante y el conductor nacional del MAS. Y no es algo que necesariamente preocupe, si interpretamos que, al jurar a su alto cargo, ofreció “un gobierno para todos” y no sólo para una fracción de la ciudadanía. Al fin y al cabo, el gobierno no es un botín del grupo partidario ganador; o no debiera serlo.