Lucho, el débil

El pasado 23 de agosto, sucedió algo inesperado en el país. Siete días después, el 30 de agosto, pasó algo más sorprendente todavía. En 18 años de régimen masista, no habían sucedido hechos de esta naturaleza. Si hubiesen sucedido, el proceso de cambio hubiese tenido otra historia y el país hubiese estado mejor.

El viernes 23, los vocales del Tribunal Supremo Electoral observaron tres preguntas del referéndum anunciado por el Presidente Luis Arce porque no cumplían los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, y rechazaron la cuarta porque era inconstitucional. Cuando me enteré de la noticia, acudí a la misma fuente para ver si era real. Era real.

El viernes 30, los autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declararon improcedentes las tres preguntas que había observado el TSE porque el Ejecutivo no había cumplido un trámite administrativo. Esa decisión archivó el referendo inconstitucional. Ya era demasiado increíble para ser cierto. En 18 años, los masistas de todos los poderes habían erigido a un Jefe del Estado cuya voluntad estaba por encima de la Constitución y de cualquier ley.

Es ineficiente porque no tiene soluciones a los problemas del país y es inefectivo porque las ideas que plantea no resuelve la crisis multidimensional.

Sufre parálisis. Da la sensación de que no hace nada, sólo mira cómo la crisis económica va acabando con el futuro del país.

En cuatro años de gestión, el Presidente y su círculo no hicieron nada para diferenciarse del jefe de su partido, don Evo Morales. No han creado una marca democrática. No se percataron que incluso al interior de la extrema izquierda había gente que esperaba alguna diferencia. Al ver que Arce era un imitador, buena parte de esa gente optó por volver a apoyar al autócrata original.