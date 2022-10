Luis Arce Catacora y el censo

Señor Presidente Luis Arce, usted es el primer mandatario de Bolivia, elegido democráticamente para gobernar a los bolivianos. Su obligación es garantizar los derechos de la población y cumplir la Constitución Política del Estado, la misma que establece que la protesta es un derecho civil, como también, la realización de un censo de Población y Vivienda cada 10 años, la repartición equitativa de recursos a las regiones y la ejecución de elecciones transparentes.



Un censo es la radiografía de un país a través de la cual se conoce las fibras que conforman su cuerpo y determinan su estado de salud. La obstinación en su retraso y conocimiento de sus resultados el año 2026, después de las elecciones presidenciales, es un despropósito que levanta serias dudas sobre su convicción democrática y crispa a la población,



¿Qué tanto miedo le tiene su Excelencia a un simple censo anunciado por ustedes mismos para el 16 de noviembre de este año? ¿ Por qué se niega a cumplir la ley? Es el padrón electoral el que le hace cercar la ciudad de Santa Cruz? ¿Es el padrón espurio e intocable, y de cuya vigencia, depende la permanencia indefinida de su partido en el poder, y con tal de detentarlo está dispuesto a desabastecer de alimentos a mas o menos tres millones de habitantes? Número que mientras no se cense la población, no podremos determinar con exactitud y corre peligro de hambruna. ¿ Por qué pretende usted arrastrar al país a los próximos comicios presidenciales con cifras poblacionales de hace dos décadas? Discúlpeme, pero es como pretender vestir a su hijo veinteañero con ropa de cuando era niño o tratar a un enfermo con remedios de una enfermedad pasada. Un engaño a todas luces.



Dígame Señor Presidente Arce, ¿Entre las estrategias de aplastamiento y amedrentamiento a su imposición -al estilo Nicaragua o Cuba- figuran también desproveer de gasolina, cortar el gas, los servicios básicos a la población cruceña por resistir y demandar el censo? ¿Aspira usted reducir a cenizas a los bolivianos que exigimos la justa repartición de recursos a las regiones, la distribución de parlamentarios de la verdadera Bolivia en la Asamblea Nacional? ¿En defensa de nuestros derechos, los bolivianos tendremos q sufrir un estado de guerra? ¿Hará usted correr sangre o pretenderá silenciarnos con un estado de sitio? ¿Quiere usted copiar al tirano ruso que asola Ucrania estrangulando la ciudad locomotora de Bolivia y desabastecer alimentos al resto del país?



Señor Presidente, negociar es “tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro” y usted insiste en que la “fecha de realización es por consenso político” ¿Porqué se debería consensuar una obligación, un derecho? La reunión que la ministra Nela Prada mantuvo en Santa Cruz con los Cívicos cruceños fue la repetición cansina de un guión sin argumentos ni posibilidad de apertura que venimos escuchando desde que su `partido se arrepintió de realizar el censo. Así también, el Encuentro Plurinacional por el Censo, convocado por usted en Cochabamba, parece un montaje de intenciones oscuras, o más bien, muy claras, desde que usted sostiene que el “censo no concierne solo a una Gobernación” y adelanta que al ‘encuentro asistirán Gobernadores, alcaldes y organizaciones cercanas a su partido y se tomará una decisión definitiva. Es como si para solucionar diferencias con alguien, usted le invitara a su casa y esperara acompañado por su familia, amigos y barra brava. Obviamente, el desprevenido que aceptara semejante reunión llevaría las de perder. ¿Convocando al Comité de impulsores del Censo a un encuentro en Cochabamba amparándose en sus correligionarios que amenazan, insultan, denigran, cercan, apresan y solo velan los intereses del partido azul qué bueno para el país podría salir de ahí? Una negociación en las condiciones que usted plantea no es más que una imposición. Una celada con sus sectores sociales que no representan a todo el país.



Las amenazas de cerco post huida del ex mandatario, Jefe de las seis Federaciones de cocaleros del Chapare, retumba todavía en nuestros oídos, igual que el llevado a cabo en agosto de 2020 que cobró la vida de seis bolivianos enfermos de CoVid en plena pandemia por falta de oxígeno. El infame asedio iniciado antes de ayer a Santa Cruz tiene firma y apellido, todos lo sabemos. ¿Porqué tanta inquina?



Señor Presidente, su reticencia a cumplir con un procedimiento rutinario en cualquier estado que vive en justicia y democracia levanta asombro. Gracias al censo o lista de la población o riqueza de una nación o pueblo se tendría un padrón electoral nuevo, limpio que garantizaría la legitimidad de las elecciones presidenciales reflejando el verdadero voto nacional. La exigencia de la democracia saludable y prístina es el clamor boliviano.



Señor Presidente, pase a la historia como el boliviano que cambió el derrotero del país. Obre en legalidad y justicia. Gánese un sitio en la galería de los hombres que hicieron patria, no se hunda en la oscuridad del odio, ni siembre muerte. Ninguna angurria, rencor ni infamia hizo más grande a nadie, lábrese un sitio en la historia de Bolivia.