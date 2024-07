Lula é um cara muito legal, mas…

El Mercosur es un espacio de integración que ofrece grandes oportunidades, siempre que se adopte una política productiva y de exportaciones basada en los intereses nacionales, no en la ideología, y que se comprenda el enorme potencial de los mercados vecinos, especialmente el brasileño.

La integración regional aún debe demostrar su fortaleza institucional y económica, y ver si puede continuar funcionando a pesar de las marcadas diferencias ideológicas que, coyunturalmente, se presentan en la región. Hace algunos años, con la llegada de Bolsonaro al poder en Brasil, este sistema de integración se ralentizó debido al distanciamiento político con el kirchnerismo. Ahora, con Milei en el poder en Argentina, veremos si el Mercosur continúa desarrollando sus potencialidades y no se ve perjudicado por las divergencias entre Lula y el presidente argentino.

Bolivia, como nuevo miembro, debe actuar con urgencia táctica para aumentar sus exportaciones, pero con paciencia estratégica en los proyectos a largo plazo. Cuando en Bolivia se habla de globalización, en rigor, se debe entender regionalización. La mayor parte de nuestro comercio exterior e inversiones extranjeras directas se encuentra en el continente. Cabe resaltar que los procesos de integración económica, comercial y política son oportunidades que deben ser aprovechadas y no soluciones mágicas inmediatas.

Paralelamente a la entrada oficial de Bolivia al Mercosur, se produjo la visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este fue un respiro político importante para el presidente Arce en una coyuntura económica y política sumamente delicada. Sin embargo, a corto plazo, estos actos de política exterior tienen un impacto reducido en la dinámica política interna. Tras las declaraciones de hermandad latinoamericana y la firma de diversos acuerdos que en el papel lucen muy prometedores, vuelve la oscura sombra de la coyuntura: la crisis económica y los bloqueos de Evo, quien, por cierto, no fue mencionado por su “hermano mayor” Lula.

Por otro lado, sectores nacionalistas en Brasil nunca aceptaron la nacionalización de la refinería de Petrobras, especialmente el Ejército, que tiene una presencia importante en el gobierno corporativo de la empresa estatal. Aunque en teoría suscriben el concepto de integración, no han abandonado sus visiones geopolíticas, persistiendo las ideas del general Golbery de Couto e Silva en ciertos sectores e instituciones de la política internacional brasileña.

Estos acuerdos requieren un arduo trabajo del área económica y comercial de la diplomacia boliviana. Siempre he sostenido que el desarrollo económico de Bolivia puede potenciarse significativamente si se buscan grados de complementariedad con el gigante brasileño. Parafraseando a Porfirio Díaz, Bolivia podría decir: “Tan lejos de Dios, pero tan cerca de Brasil”, y peor aún, si encima Dios es brasileño y el Papa argentino.

En cuanto a la exportación de gas, avanzamos en la consolidación de un nuevo modelo de negocios con el vecino país. La compra y venta de este energético ya no será un tema entre estados, sino cada vez más una venta a empresas privadas brasileñas. En concreto, los empresarios brasileños que usan el gas boliviano vinieron en masa con Lula y quieren seguir adquiriendo gas, pero a un precio más competitivo, es decir, a un menor precio.

En el pasado, la negociación entre estados tenía por detrás la idea que el presidente Lula repitió en esta oportunidad: Brasil no quiere ser una isla de prosperidad rodeada de pobres; quiere que sus vecinos también se desarrollen. “Un país del tamaño de Brasil no puede crecer solo. Brasil necesita hacer crecer juntos a nuestros socios, a nuestros vecinos, porque no queremos ser una isla de prosperidad rodeada de miseria por todos lados”, afirmó.