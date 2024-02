Luto y zozobra en poblaciones fronterizas

Los pueblos fronterizos son especialmente vulnerables a la influencia de estos grupos debido a la precariedad económica, la falta de empleo formal y la escasa presencia policial. Esto facilita la cooptación y el reclutamiento de ciudadanos por parte de estos grupos, y los actos de violencia, amenazas y extorsiones afectan a un número creciente de personas. Incluso aquellos que no son cómplices corren el riesgo de ser víctimas o testigos de más actos de violencia, que lamentablemente se han vuelto comunes en las vías públicas.

No obstante, también es crucial abordar las causas subyacentes de la delincuencia mediante programas de prevención del delito y rehabilitación, así como fomentar la participación ciudadana y la denuncia de actividades sospechosas. Esta lucha no puede ganarse si no se atiende simultáneamente el problema de la descomposición social que afecta a miles de familias fronterizas que han sido tocadas por el narcotráfico. Es hora de actuar con determinación para proteger a nuestras comunidades y preservar el Estado de derecho en todo el territorio nacional.