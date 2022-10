Madrid, capital de Iberoamérica

Como señalara en el Foro de Ceapi, Javier Fernández Lasquetty, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, “libertad, defensa de la propiedad, menos regulación, bajos impuestos, facilidades al emprendimiento y certidumbre son los pilares del modelo de Madrid que ponemos a su disposición”. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad (región) madrileña, puso el acento en los “10 compromisos” que permiten crear los lazos de confianza de la comunidad inversora, y los resultados: la capital de España recibió el año pasado 21.850 millones de euros de inversión extranjera, una cifra similar a la recibida por México y también a la captada por Chile y Colombia juntos. Un sensible incremento Resultado de las políticas realizadas, Madrid se ha convertido en una de las 10 ciudades más atractivas del mundo para la inversión, de acuerdo con el Índice Global del 2021 del Instituto de Estrategias Urbanas de la Japanese Mori Memorial Foundation. La inversión de las empresas latinoamericanas se ha ido incrementando en la última década: ha crecido un 92% desde 2010 y Madrid recibe el 69,8% del total en España.

En tercer lugar, Madrid es la plataforma iberoamericana hacia Europa y curiosamente también hacia EEUU. No es solo lugar de llegada para las inversiones latinoamericanas, sino también su trampolín hacia Europa. Al igual que Latinoamérica sigue siendo la principal plataforma de globalización de muchas empresas españolas, para las compañías de América Latina Madrid es la principal puerta de entrada a la UE y esta ciudad se está convirtiendo en un nuevo Miami, en sede social de empresas iberoamericanas, acogidas a la protección del derecho y de los mecanismos de la Unión Europea. Está teniendo inversión directa en empresas, proyectos de emprendimiento y creación de ETVEs (Empresas Tenedoras de Valores Extranjeros).

En cuarto lugar, Madrid ofrece una gran conectividad digital, logística y física con vuelos a Latinoamérica, EEUU y el resto de Europa, lo que refuerza no solo su atractivo como destino inversor, sino la actividad turística como un escaparate al mundo que robustece la marca país. De hecho, Dimas Gimeno, ex presidente de El Corte Inglés y hoy fundador de WOW, señaló en el foro que “Madrid está creciendo de tal manera que en breve no la vamos a reconocer; la Gran Vía parece Nueva York”.