Mario Rueda Peña, un imprescindible

Al día siguiente, Mario me convocó a la empresa. Tenía lista la Resolución Suprema mediante la que se me nombraba director general de TVB. La reunión un tanto surrealista se produjo en el escenario de pasillos semi desiertos y envuelta en un ambiente hostil: el ministro leyó la Resolución, me llenó de elogios, y yo hice un discurso de circunstancias. Se suponía que el sencillo acto debía ser grabado para ser emitido en el telediario de la noche. El video nunca se difundió: el camarógrafo se había “olvidado” de apretar el botón play. Minutos más tarde se hizo pública la determinación de la huelga de los funcionarios de la empresa con la ocupación de las oficinas y de la planta emisora, al igual que en Comibol, ENTEL, el Banco Central y un largo etcétera de instituciones públicas.