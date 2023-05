Más allá del ‘regalo’ tradicional para el trabajador

El Día del Trabajador ya tiene acostumbrados a los bolivianos a escuchar encendidos discursos antagónicos en los que invariablemente se destaca la lucha de los trabajadores en contra del capitalismo y toda fuerza de mercado asociada a éste. La celebración de ayer no fue una excepción: el presidente Luis Arce, arropado por la dirigencia de la COB y sus seguidores, elogió a la clase trabajadora por ser “la fuerza que impulsa la economía”, y pidió la unidad de las organizaciones sociales en torno a su entidad matriz y en contra del capitalismo.



Quizá esa visión antagónica tenga mucho que ver con una característica de la calidad del empleo en Bolivia en los últimos 17 años. Según informes del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), no ha habido una transformación significativa de la estructura del PIB en el país desde el año 2006. Vale decir, que la producción nacional sigue girando alrededor de la explotación primaria de recursos naturales, de la agricultura y de una inmensa economía informal, dominada por el comercio y los servicios personales.



El origen del problema radica en que la dicotomía discursiva se quedó anclada en aquellas circunstancias que dieron pie a la celebración del Día del Trabajador. Es evidente que en las fábricas de Chicago del siglo XIX había una brutal explotación del trabajador, no sólo por parte de los empresarios de aquella época, sino de todo el sistema.



Ahora resulta una perogrullada decir que las cosas han mejorado de forma significativa. Habiendo quedado atrás la era industrial y mejorado sustancialmente el marco laboral de las relaciones obrero-patronales, las empresas del siglo XXI reconocen que la única manera de mantenerse competitivas e innovadoras en el contexto de la economía global es por medio del bienestar y empoderamiento de sus trabajadores.