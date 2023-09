Más libertad para crecer

La libertad trae progreso y por ello los académicos estudian cada año cuáles son las condiciones de cada país. Así, se evidencia que los países con sociedades más libres como Singapur, Hong Kong y Suiza, registraron un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita promedio de $us 48.500 en 2021; es decir, que a mayor libertad más desarrollo económico y progreso.

En tanto que los países con restricciones tienen un PIB per cápita en el orden de los $us 6.354. Bolivia está en el rango de los $us 12.000 en promedio, aunque está entre los últimos lugares.