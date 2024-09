Masistas fascistas

Llegó al poder ganando elecciones por mayoría absoluta y logró convocar a una Asamblea Constituyente con la que se puso en vigencia una nueva Constitución Política del Estado. Pudo ser conciliador, como Mandela, pero eligió el camino de la confrontación y ese es su estilo, una tendencia que no ha hecho más que empeorar con el paso de los años.

Por el enorme respaldo que tenía, Mandela pudo hacerse reelegir, pero optó por gobernar solo un periodo, de 1994 a 1999. Cumplido su mandato, se retiró a la vida privada, aunque volvió a la política, no para gobernar de nuevo, sino mediante una fundación que le sobrevive.

Evo Morales no solo gobernó por un periodo sino varios, de manera continua, y, cuando quiso modificar la Constitución para volver a postular, la mayoría boliviana le dijo “no”. En lugar de respetar la voluntad popular, pasó por encima y eso le costó una insurrección popular que consiguió sacarlo del poder.

Si Evo y sus seguidores no tuvieran su evidente tendencia a la violencia, hubieran dejado pasar un periodo para que su líder se postule nuevamente, pero, por lo visto, no quieren dejar el poder ni siquiera por instantes. Eso ya no es política sino algo más que merece analizarse hasta psiquiátricamente.