Medidas económicas urgentes en Bolivia para salir de la crisis que se nos avecina

En Bolivia, la caída de las reservas internacionales netas del Banco Central ha llevado a una disminución drástica en la disponibilidad de divisas líquidas, lo que pone en riesgo la estabilidad del tipo de cambio. A pesar de la situación crítica, los líderes gubernamentales aseguran que no hay razón para preocuparse, ya que Bolivia tiene suficientes dólares para mantener el tipo de cambio estable y una economía sólida con la inflación más baja de la región.

Recurrir al FMI.- Ya que el FMI es la institución mundial creada para socorrer a los países que se han extralimitado en su capacidad de sostener una deuda pública que garantice y sea aceptable para el resto de las organizaciones de préstamo multilaterales (como el BM, BID, CAF, etc.) y bilaterales (agencias de cooperación como Usaid, UE, GIZ, JICA, China, etc.), como también coadyuve a subir sus calificaciones en los mercados de las bolsas internacionales para la cotización de sus bonos soberanos. Estos recursos imprescindiblemente vienen casados con condiciones duras, pero necesarias, que garanticen la recuperación económica del país prestatario. La Argentina al final lo ha hecho y ha tenido que recurrir al FMI para salir de su crisis actual.

Otorgar completa autonomía al BCB.- Tal como se lo ha hecho en Perú desde 2002 ( cuyo presidente actual del BCP ejerce desde 2006), a pesar de haber pasado por más de 7 presidentes dentro de la turbulenta crisis política del país, ha logrado a la fecha acumular un RIN de más de 68.480 MM de $us, lo cual se ha traducido en una apreciación del nuevo sol en 0,04% , y el riesgo país disminuyó 127 puntos en las bolsas internacionales.

Disminuir el gasto corriente a través de reducción de la administración pública. El 56,8% del PGE (50.518 MM de bolivianos, 2021) se fueron en Gastos Corrientes (sueldos y salarios). El Gobierno puede buscar reducir los gastos innecesarios, recortar programas no esenciales y hacer que el gasto sea más eficiente. El aparato estatal tiene más de 526 mil funcionarios y por año crece un 10% (Los Tiempos,16/04/2023.)

Privatización de empresas estatales: El Gobierno puede vender total o parcialmente empresas estatales para obtener ingresos y reducir la carga de los gastos públicos. Existen 72 empresas públicas del Estado donde el 85% de ellas están con déficit, en el 2021 reportaron un déficit de 2.331 MM de $us (Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas).

No hay que reinventar la rueda y se podría imitar al Fondo de Pensiones noruego, cuyo éxito ha llamado la atención en todo el mundo. El valor de este fondo ha tenido un sostenido e impresionante crecimiento desde su creación en 1990 cuyo valor ha llegado a la asombrosa suma de $us 1 trillón (1 con 12 ceros) para una población de 5 millones de habitantes. Opera en el mercado mundial de valores (el tamaño de la bolsa de valores de Noruega no les es suficiente).