Menos ingresos para la Gobernación de Santa Cruz

La Gobernación de Santa Cruz, en particular, tendrá una de las mayores afectaciones , ya que su techo presupuestario bajará de Bs 1.056 millones, en 2023, a Bs 929 millones, en 2024, lo que significa una caída del 12%. El reclamo departamental no se ha hecho esperar. Desde la Gobernación cruceña han advertido que diversos proyectos de electrificación, construcción de carreteras y perforación de pozos de agua se verán afectados. Criticaron que el nivel central reduzca presupuestos y que luego presione a las Gobernaciones para que aporten financiamientos de contraparte.

A la luz de estos datos oficiales, se puede anticipar que la ejecución de proyectos y de servicios públicos seguirán signados por la austeridad, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, cuyas tasas de crecimiento poblacional son mucho más altas que el modesto crecimiento presupuestario previsto para la próxima gestión. Y no hay señales de que la situación pueda mejorar, al menos por el lado de los ingresos por hidrocarburos.

El mismo Gobierno admite que el país está pagando las consecuencias de no haber invertido lo suficiente en exploración petrolera en el pasado, pero asegura que ahora sí se lo está haciendo. Sólo que los posibles beneficios de esta nueva política recién se verán a mediano y largo plazo.

La situación sería más llevadera si existiera un espíritu más colaborativo entre el nivel central y el departamental. Lo que se observa, más bien, es falta de confianza y claridad en el manejo de las finanzas públicas. El Gobierno no se cansa de señalar que la ejecución presupuestaria de la Gobernación es baja, que tiene saldos no utilizados en sus cuentas y que sus propias recaudaciones tributarias no cumplen las metas trazadas. Esto debería aclararse de manera oportuna para evitar desencuentros entre ambas instancias.