Mi amigo, el espía

Cuando me hizo la visita protocolar, en nuestra embajada de Corrientes en Buenos Aires, el Encargado de Negocios de los Estados Unidos, me sorprendí al ver entrar en mi despacho a Manuel Rocha, el típico latinoamericano, moreno, estatura mediana, y de amplia sonrisa; de gringo, nada. Después, nos veríamos con mucha frecuencia, aun cuando él no pertenecía al grupo de jefes de misión que nos reuníamos con nuestras esposas para tomar unas copas y bailar cada viernes o sábado. Ahora que pienso, lo cierto es que Manuel y Karla, muy poco se acercaron a los latinos. Él, como norteamericano (aunque fuera colombiano de nacimiento), estaba en las esferas más altas, o tal vez me equivoque, y, simplemente, no le gustaban las fiestas con tequila y bachata.