Microfinanzas, la inclusión adeudada aún con los vulnerables

Antes que nada, creo que es importante saber de que tratan las “microfinanzas”, espero ser lo bastante claro. Pues, es el conjunto de servicios y/o productos financieros dirigidos u orientados principalmente a sectores de bajos ingresos, como ser personas, familias, empresas u otros, que generalmente son “marginados” o al menos no son muy tomados en cuenta por la banca tradicional o regular. Pero no solo tiene un enfoque económico sino también social, ya que busca la inclusión de estos, tomando en cuenta factores como el género, la edad, la ubicación geográfica, otros; donde se rigen en principios de accesibilidad, calidad y cobertura del sistema financiero, ya sea en créditos, ahorros, seguros, servicios u otros, donde inclusive la gente próxima a la pobreza no es excluida.

Generar un mayor acceso al financiamiento a las micro y pequeñas empresas no es tarea de unos cuantos, ni menos sencilla, pero tampoco imposible; de hecho, a julio 2023, según la ASFI, el 30,6% de la cartera nacional son microcréditos, y hay cobertura del 87% de servicios financieros en el país. Hay mucha tela por cortar, para que el acceso crediticio genere una mayor inclusión financiera, pero sin dudas se debe partir de una normativa financiera orientada a fortalecer las microfinanzas, que las entidades financieras tengan políticas o programas orientados sobre todo a familias y empresas del área rural, periurbana, de bajos ingresos y niveles educativos bajos. Hay un pensamiento, real o no, que la banca privada, tiene tabú de dar créditos de montos bajos y sin mucha garantía real, tal vez ahí, el Estado pueda intervenir con recursos, pero donde los créditos paguen una tasa de interés social, pero que no sean usados como instrumentos políticos. Las microfinanzas son inclusivas y equitativas por naturaleza, pero por sí mismas no ayudaran a todos, sino les damos los medios para ese cometido.