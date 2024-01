Milei cambiará mucho, para bien y para mal

La deuda pública expresada en moneda nacional no se pagará, estas generalmente no se las paga. Esta se convertirá en un parámetro relativo debido a que el ratio de la deuda pública en relación al PIB se reducirá por el crecimiento económico, asumiendo que Argentina lo tendrá. El que el Estado llegue a un punto de cero déficit es parte de la ideología ultra neoliberal de Milei que, desde Thatcher, repiten como mantra.

En términos de estabilización macroeconómica no hace sentido reducir el déficit a cero, ni tendría algún efecto negativo si el Estado tuviera un déficit mínimo. A lo sumo, es un mensaje a los mercados financieros para demostrar que Milei seguirá utilizando la motosierra y no una podadora.

En este caso, la dolarización de Argentina, aunque signifique renunciar a una política monetaria independiente, no será muy costosa. Pero en caso de que la producción, es decir la economía argentina, no esté correlacionada o está correlacionada negativamente con la economía de los Estados Unidos, de modo que las expansiones en uno de los dos países tienda a coincidir con las recesiones del otro, entregar la soberanía monetaria a Estados Unidos tiene costos considerables con un potencial desestabilizador para la Argentina.

Que los representantes del gobierno de Bolivia que lean este comentario no salten de júbilo, debido a que la economía boliviana se encuentra atascada entre un estatismo anacronista; mejor dicho, entre un idiotismo estatista y una anarquía económica informal y criminal, donde de facto no existe el Estado o este está camuflado con actividades mafiosas. Es un gobierno incapaz de hacer una oferta político-económico viable más allá del conocido modelo disfuncional y chatarra. Este idiotismo estatal y político es lo que lleva a la oposición política a estar soñando con un Milei boliviano.

El problema de los liberales radicales y del liberalismo en general es que para ellos solo existe el individuo y no una sociedad. Thatcher lo expresó así: “No hay tal cosa como sociedad”, de igual manera para ella no existía el “dinero público”. Tampoco existe algo así como una obligación para los individuos (a o ser las que Milei imponga). La libertad neoliberal es la ausencia de imposición u obligación.

Hayek, artífice del neoliberalismo y al que Milei le tiene devoción religiosa, expresa en “La Constitución de la Libertad” (1971) que un trabajador asalariado, amenazado de hambre y por ello obligado "a aceptar un trabajo que le repugna por un salario muy bajo y está a merced de la única persona que está dispuesta a emplearle", no tiene ninguna obligación. Depende del asalariado venderse o no.

En otras palabras, la libertad del asalariado no se ve menoscabada mientras no se le obligue conscientemente a ponerse a trabajar para otro. Para Hayek, estas circunstancias no son diferentes “de las de una catástrofe natural”: un incendio o una inundación que destruyan su casa, o un accidente que dañe su salud. Y los efectos de una catástrofe natural no entran en el ámbito de la moral del comportamiento, por lo tanto, no tiene nada que ver con la libertad liberal libertaria del individuo.