Milei vende las joyas de la abuela

Como la población boliviana recodara, no hace mucho tiempo, los opinadores económicos, que tienen como modus operandi, el mostrar datos “aislados” de la economía, para “convencer” a la ciudadanía que el país está a un paso de la catástrofe, uno de esos datos esta relacionado a las Reservas Internacionales, alguno de estos opinadores incluso manifestó que la crisis esta tan cerca que el gobierno esta a punto de vender “las joyas de la abuela” (oro físico que se encuentra en bóvedas del BCB).

Resulta inverosímil, que estos opinadores, destaquen logros del gobierno de Argentina, respecto a la reducción del gasto y de personal del Estado, superávit fiscal, reducción de la inflación (que hasta ahora no lo logro), indicando que el gobierno boliviano debería seguir esos ejemplos, sin embargo, no dicen ni una palabra cuando Milei realizo giros de oro al exterior por un valor aproximado de $us450 millones, será que para estos profesionales, ¿el vender las joyas de la abuela es bueno cuando lo realiza un gobierno de derecha (libertario) y es malo cuando un gobierno de izquierda solo lo piensa?.

Para justificar estos giros de oro argentino al exterior, según el Ministro de economía de Argentina, Luis Caputo, mencionó que “tener ORO inmóvil dentro del Banco Central es negativo para la economía”, este giro al exterior es para respaldar y ampliar la deuda externa que requiere el gobierno libertario y también para introducir dólares al sistema financiero argentino; esta acción es una de las tantas que resulta ser simplemente un discurso para obtener el voto de los ciudadanos y llegado el tiempo de gobernar, solo es para beneficiar a empresarios mediante la eliminación y/o disminución de impuestos y quitarles algunos beneficios que tenían los pobres.

No olvidemos como Milei, cuando se encontraba en campaña electoral, gritaba a voz en cuello que utilizaría la “motosierra” para cortar los privilegios de la CASTA (políticos que viven del estado), pero cuando fue gobierno, incremento los sueldos de sus ministros y diputados; juro a las vírgenes y santos que cerraría el Banco Central argentino por ser el ente donde se generaba la inflación, sin embargo sigue funcionando, aseguro que el Estado argentino no gastaría más de lo que percibe, sin embargo vemos que vende el ORO de los argentinos, no para invertir en proyectos, sino para cubrir sus gastos.

Esa ineficiencia del gobierno gaucho, trata de ser disfrazada mediante los insultos que hace el presidente argentino a autoridades y gobiernos que no piensan como él, o que tienen otra forma de economía que da mejores resultados que su modelo liberal.

La ciudadanía boliviana ya tiene experiencia, respecto a las catastróficas predicciones económicas de los opinadores, profesionales y políticos de oposición, que gritan y realzan los supuestos logros y principios de la corriente libertaria, sin embargo, cuando la practica contradice a esos principios libertarios, no dicen ni una sola palabra; Bolivia ya transito el camino de gobiernos libertarios que solo trajo miseria y atraso a nuestro país, no otra cosa resulta la aplicación del Decreto 21060 que acompañada de la capitalización ocasiono la informalidad de la economía que se arrastra hasta nuestros días.