Mi(ley) y el orden político

En esto será clave la vicepresidenta Victoria Villarruel. Por la experiencia histórica en Bolivia, la desestabilización del orden democrático a través de las “guerras” del Agua (2000) y del Gas (2003), pasó por la complicidad o negligencia, voluntaria o no, de los dos vicepresidentes del respectivo gobierno democrático. No en vano decía el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada que su sucesor no caería del Gobierno porque no tenía vicepresidente, pero Evo Morales lo desestabilizó igualmente, acortando su término constitucional.