Navidad en Caracas

Los dictadores son capaces de cualquier cosa, incluso de anticipar la fecha de Navidad por decreto. No importa que católicos, anglicanos, algunos protestantes y la mayoría de los ortodoxos celebren el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Si al dictador se le ocurre que debería ser el 1 de octubre, pues lo que usted diga su señoría y mandandirun dirun dan.

Y es que los dictadores son así. Lo que ellos dicen, se hace, aunque sea un disparate mayúsculo, como el que se le ocurrió a Maduro o a los que dispusieron que las manecillas del reloj de la Plaza Murillo en La Paz girasen a la izquierda y no a la derecha solo para que, desde entonces, nadie le diera ni la hora.

Pero no todo es inocente en la rutina de los autoritarios. También se les ocurre, por ejemplo, ordenar a la Corte Electoral primero y al Tribunal Supremo después, que ratifiquen en la mesa una victoria que no consiguieron en las urnas. Y por si esto fuera poco, no les tiembla la mano al disponer la detención de quien fue el verdadero ganador y la persecución de todo aquel o aquella que expresara su desacuerdo con lo ocurrido.