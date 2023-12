¡Qué maravilla! Dios busca al hombre perdido por el pecado para liberarlo de las ataduras del mal y de la muerte eterna para elevarlo a lo más alto de los cielos. El demonio es el sembrador del mal, el enemigo que no va a poder vencer a Dios refugiándose en todas las esferas de la actividad diversa; por eso, los católicos deben aplicar la cultura de la fidelidad a Dios en momentos de perturbaciones sociales y políticas.

La Iglesia Católica destaca que, en la Pascua celebramos el triunfo de Jesús sobre el demonio y la muerte; Pentecostés es la solemnidad del Espíritu Santo; y en la Navidad festejamos a DIOS PADRE ETERNO que nos regala a su Hijo en el Espíritu Santo. Dios creó al hombre según su imagen y semejanza, creó también la familia y la santificó con su Hijo que quiso venir y nacer en una familia. La Sagrada Familia es, en cierta manera, la Trinidad en la tierra. A pesar de todo mal y de las guerras, podemos alegrarnos porque el Niño que ha nacido es el Salvador y lleva como nombre “Emanuel”, DIOS CON NOSOTROS. Y si nosotros estamos con Él nada y nadie puede apartarnos de Dios. Pero no todo el que diga “Señor, Señor”, sino el que cree que el Niño nacido de la Virgen María es verdadero Dios y en una persona verdadero hombre y vive según sus mandatos. Más aún, Jesús no se contenta de haber nacido en Belén, quiere nacer en tu corazón. Los de Belén, los suyos no lo recibieron en su ciudad, nosotros sí queremos recibirlo en nuestro corazón y atenderlo en los necesitados, niños y ancianos según su palabra “lo que hicieron a estos mis hermanos más pequeños, conmigo hicieron” (Mt 25,40)