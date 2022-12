Necesitamos coherencia sin mentiras

Existe gente que todo el tiempo despotrica por lo mal que está todo y dicen que de algún modo hay que cambiar todo eso (que se debe ser honesto, pulcro, no grosero, tampoco vulgar, etc. y etc.); sin embargo, ni ellos mismos desean esforzarse para lograr integridad, menos aún enseñar con el ejemplo, pues por puro beneficio personal son capaces tranquilamente de mentir, caer en corrupción (sobornar a otro para asegurar resultado o conseguir algo a cambio: un documento, una certificación, un carnet, una resolución o decisión favorable, una adjudicación, etc.), mostrando una mentira como si fuese una verdad para viabilizar algo de su propio interés (Ejemplo: un documento que acredita algo pero que en realidad es una mentira, consumación de fraudes para preservar privilegios, etc.).