Ni chicha ni limonada, la razón del fracaso de la oposición boliviana

Ya alguna vez se dijo que no se puede obtener resultados diferentes haciendo más de lo mismo; pero tampoco se puede cambiar la conducta de la gente si se opera en el mismo sistema. Para combatir la corrupción precisamente se debe cambiar el sistema, solo así se logra modificar la conducta humana y, por tanto, el resultado.

La unidad de la oposición debe darse alrededor de un objetivo central y estratégico: derrotar al MAS en las próximas elecciones generales de 2025. Ello para recuperar la independencia y la libertad de Bolivia. Por tanto, la candidatura opositora debe ser la que garantice ese resultado, siendo instrumental al objetivo buscado. No el objetivo mismo.

La unidad alrededor de una candidatura en sí no es condición suficiente para ganar la elección. Se necesita un cierto tipo de candidato. Y resulta que la oposición actual pareciera ya insuficiente e inadecuada para lograr derrotar al MAS con el apoyo mayoritario de los bolivianos. Necesitamos una candidatura fresca y novedosa que plantee con absoluta claridad y convicción la necesidad de acabar con el Estado patrimonial y reemplazarlo por uno de tipo liberal abierto y genuinamente, tanto política como económicamente, democrático.

El problema es que ninguno de los políticos actuales de oposición es capaz de interpretar y representar esa nueva y diferente oferta política con credibilidad. La esencia del programa de oposición debe ser la absoluta transformación del sistema económico de un centralismo estatista a una economía abierta y liberal, donde el ciudadano mande y el Estado sirva. Y no al revés, como ahora. Cambiar el sistema económico es determinante para salir de la pobreza material, intelectual y moral en la que estamos sumidos.

En mi vida política extendida, he conocido a ambos tipos de lobos. Unos admirables y otros despreciables. En general los primeros sometieron a los segundos. Pero llegó el fatídico momento en que los lobos de carroña, los depredadores, los lobos-hienas prevalecieron; y hasta hoy no podemos quitárnoslos de encima. Y ya no nos queda mucho tiempo.